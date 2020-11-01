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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Единый медицинский кол-центр Тюменской области поставили в пример другим регионам

Общество, 11:05 20 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Опыт Тюменской области по организации единого кол-центра медучреждений поставили в пример другим регионам на оперативном совещании, который провел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает региональный оперштаб.

На совещании заслушали представителей Тюменской, Ульяновской областей и Екатеринбурга, где, по информации ОНФ, успешно организована коммуникация жителей и медучреждений.

Напомним, что в Тюменской области среднее время дозвона на горячую линию - 25 секунд. По инициативе губернатора Александра Моора внедрена централизация телефонии, что позволяет операторам переводить звонки граждан на необходимую службу, установлены типовые маршруты меню, запущена автоматизированная система сообщения результатов тестов на коронавирус и дистанционный консультационный центр.

По итогам заседания Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры организовать в автоматизированном режиме ежедневный мониторинг нагрузки на линии связи в субъектах.

"Руководители цифровой трансформации, назовем их в текущей ситуации цифровой спецназ, сейчас на передовой по оптимизации работы каналов линий связи. У нас есть общий чат со всеми субъектами, любые проблемные вопросы сразу выносите на обсуждение", – подчеркнул вице-премьер.

Поручение оперативно решить данную проблему накануне дал президент Владимир Путин.

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# Александр Моор , здравоохранение , цифровизация

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