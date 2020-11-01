Более 150 тюменцев заболели COVID-19 после отпуска за границей

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Далее в сюжете У четырех сотрудников Тюменского драмтеатра подтвержден коронавирус

У 155 жителей Тюменской области, вернувшихся из-за границы, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с 1 августа в регион из-за границы прибыло более 15 тыс. человек. Большинство из них прошли обследование на коронавирус в течение трех дней после возвращения. 226 граждан нарушили сроки обследования. В отношении их составлены протоколы об административном правонарушении. Девять дел рассмотрено в суде, вынесены штрафы на общую сумму 75 тыс. 800 рублей.

Напомним, прибывшие из-за рубежа должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус методом ПЦР и самостоятельно результат на портале госуслуг. Если гражданин прошел тест на COVID-19 за границей, это не освобождает его от повторного теста по возвращении в Россию.

До получения результатов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства. В случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия необходимо вызвать врача на дом.