Единый кол-центр в Тюмени значительно сократил повторные звонки в медучреждения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С пятидесяти тысяч до двадцати тысяч в сутки сократилось пиковое количество телефонных обращений в медицинские организации Тюмени после открытия единого кол-центра по вопросам коронавируса.

Сокращение произошло за счет значительного уменьшения повторных звонков, рассказала директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

50 операторов ежедневно с 7 до 23 часов в две смены трудятся в едином кол-центре (8-800-234-35-22) по вопросам новой коронавирусной инфекции, который был создан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Они грамотно распределяют потоки обращений, направляя тех, кто нуждается не в медпомощи, а в информационной поддержке, к специалистам-консультантам. Таким образом, нагрузка на телефоны скорой помощи и неотложной помощи при поликлиниках сокращается.

Среднее время дозвона в медучреждения Тюмени сократилось до 25 секунд. При этом существенно уменьшилась доля пропущенных звонков при вызове скорой помощи. Если раньше в пиковые периоды их количество доходило до 50%, то сейчас не превышает 20%, а в обычные дни - около 10%.

"Сейчас в кол-центр поступает около четырех тысяч звонков в пиковые дни и около 2,5 тысячи - в обычные. Люди имеют возможность своевременно получить необходимые консультации и обратиться за медицинской помощью", - отметила директор департамента.

По указанию главы региона аналогичные проекты разрабатываются для Тобольска и Ишима.