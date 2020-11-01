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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

173 случая коронавируса подтвердили в Тюменской области

Общество, 13:16 21 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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У 173 человек в Тюменской области выявлен COVID-19 за последние сутки. Всего в России подтвердилось 24 тыс. 822 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает региональный оперативный штаб.

23,4% процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 тыс. 021 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 168 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 476, в Московской области - 916.

Ситуация в УФО: Свердловская область - 378 случаев заболевания, Челябинская область - 213, ХМАО - 207, ЯНАО - 199, Курганская область - 103.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 064 тыс. 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 тыс. 778 летальных исходов, выздоровели 1 млн 577 тыс. 435 человек.

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# коронавирус

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