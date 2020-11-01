Пять пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Рост заболеваемости COVID-19 в регионе ниже, чем в среднем в России

Пять жителей Тюменской области скончались с коронавирусом за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии умерло 122 пациента, сообщает региональный оперативный штаб.

Причиной смерти 40-летнего мужчины стала острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза.

52-летний мужчина скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной бронхопневмонии.

53-летний пациент - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии;

Мужчина 58 лет умер от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

57-летняя женщина скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

По данным регионального оперативного штаба за минувшие сутки выздоровели 226 человек, за весь период - 11 тыс. 484. Заболели четверо детей. 15 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ, 1 тыс. 929 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 410 человек находятся на перевахтовке.