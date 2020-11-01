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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пять пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области

Общество, 13:39 21 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пять жителей Тюменской области скончались с коронавирусом за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии умерло 122 пациента, сообщает региональный оперативный штаб.

Причиной смерти 40-летнего мужчины стала острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза.

52-летний мужчина скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной бронхопневмонии.

53-летний пациент - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии;

Мужчина 58 лет умер от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

57-летняя женщина скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

По данным регионального оперативного штаба за минувшие сутки выздоровели 226 человек, за весь период - 11 тыс. 484. Заболели четверо детей. 15 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ, 1 тыс. 929 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 410 человек находятся на перевахтовке.

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# коронавирус

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