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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Рост заболеваемости COVID-19 в регионе ниже, чем в среднем в России

Общество, 13:45 21 ноября 2020

ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

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Темпы роста заболеваемости COVID-19 за сутки в регионе составили 1,04, что в 1,1 раза ниже среднего по стране. Суточный показатель заболеваемости составляет 11,3 на 100 тыс. населения, что ниже среднего по стране на 29%.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на заседании областного оперштаба, которое провел губернатор Александр Моор.

"Однако пока не видим стабилизации", - отметила Шарухо.

По информации регионального Роспотребнадзора, с 1 сентября - момента роста заболеваемости - ее суточный показатель увеличился в 3,5 раза.

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# Александр Моор , Галина Шарухо , здравоохранение , Роспотребнадзор

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