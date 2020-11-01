Екатеринбуржец напал на сотрудниц скорой помощи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Нападение на медиков, прибывших на вызов по COVID-19, зафиксировано в Екатеринбурге.

Как сообщают в СУ СК РФ по Свердловской области, в ночь на 21 ноября в одной из квартир по улице Сурикова гражданин набросился на бригаду скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, противоправные действия были совершены в отношении двух женщин, которые прибыли по вызову к пациентке, заразившейся коронавирусной инфекцией. На фельдшеров напал муж пациентки. Одна из пострадавших получила травмы.

Сотрудники следственного комитета проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.