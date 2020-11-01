Более 51 тысячи проверок предприятий и граждан из-за COVID-19 провели в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 51 тыс. проверок предприятий и граждан по соблюдению режима повышенной готовности проведено за все время пандемии в Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Как рассказал начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец, а ноябре проведено 2 тыс. 733 проверки по соблюдению ограничений как гражданами, так и организациями.

Непосредственно в Тюмени проведено 15 рейдовых мероприятий, проверено около 2 тыс. транспортных средств и более 31 тыс. пассажиров. Выявлено 113 нарушений масочного режима, проведено более 30 тыс. профилактических бесед.

16 ноября создана специальная группа из сотрудников МВД, областного департамента потребительского рынка, которая проверяет предприятия по организации зрелищно-развлекательных мероприятий и общественного питания после 23 часов. Контроль за данными предприятиями усиливается. Так, с 16 ноября составлено 188 протоколов об административных правонарушениях.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального оперативного штаба подчеркнул, что необходимо усилить контроль - нарушителей будут наказывать неукоснительно.