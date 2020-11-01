170 жителей Тюменской области заболели COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 170 человек в Тюменской области выявлен COVID-19 за последние сутки. Всего в России подтвердилось 24 тыс. 581 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Московский оперативный штаб.

23,4% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 8 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 575 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 668, в Московской области - 949.

Ситуация в УФО: Свердловская область - 385 случаев заболевания, Челябинская область - 218, ХМАО - 204, ЯНАО - 196, Курганская область - 99.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 89 тыс. 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 тыс. 179 летальных исходов, выздоровели 1 млн 595 тыс. 443 человека.