У 173 человек в Тюменской области выявлен COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

173 человека пополнили статистику заболевших коронавирусной инфекцией в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 25 тыс. 173 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 23,5% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 16 тыс. 2 человека.

По числу заболевших лидирует Москва - 6 тыс. 866 человек, Санкт-Петербург - 2 тыс. 926, Московская область - 971.

В Свердловской области заболели 389 человек, в Челябинской области - 219, в Ханты-Мансийском АО - 200, в Ямало-Ненецком АО - 194, в Курганской области - 101.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 114 тыс. 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 тыс. 540 летальных исходов, выздоровели 1 млн 611 тыс. 445 человек.