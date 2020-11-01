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В Тюменском районе уроки по вокалу и хореографии проходят в Skype

Общество, 11:40 23 ноября 2020

atmr.ru/ | Фото: atmr.ru/

Для учащихся Боровской детской школы искусств "Фантазия" занятия проходят с использованием Skype, Viber и WhatsApp.

Дистанционные занятия ведутся по направлениям: фортепиано, народные, струнные и ударные инструменты, академический и эстрадный вокал, хореографическое и изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, сообщает пресс-служба Тюменского района.

Преподаватели больше времени уделяют построению урока, чтобы сохранить интерес ребенка к процессу обучения, минимизировать трудности, которые возникают у ученика в связи с тем, что рядом учителя.

Сложнее обстоит дело с групповыми занятиями, особенно по хореографии и вокалу, отмечают преподаватели, которые оценивает по видеозаписям работу каждого ученика в отдельности.

"В новом формате как никогда важна родительская помощь. Мамы и папы становятся ассистентами педагогов, еще глубже включаются в образовательный процесс, имеют возможность "присутствовать" на уроках, расширяя и личные знания в области искусств", - рассказали в ДШИ.

В дистанционном режиме учатся и педагоги. В рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" педагог по эстрадному вокалу Наталья Барданова прошла курс обучения у известной певицы Ларисы Долиной.

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# дистанционное обучение , ДШИ , Тюменский район

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