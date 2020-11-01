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Тоболяки выберут название для нового скейт-парка

Спорт, 16:59 23 ноября 2020

крытый скейт-парк Тобольска во Вконтакте | Фото: крытый скейт-парк Тобольска во Вконтакте

Название для нового крытого скейт-парка в Тобольске выберут горожане, сообщает администрация города.

В Тобольске объявлен дистанционный креативный конкурс "Имя для экстрима". Принять участие в конкурсе могут тоболяки любого возраста. Они должны предложить оригинальное название скейт-парка длиной не более восьми знаков в срок до 1 декабря. Предложения необходимо направлять на адрес skateparktob@yandex.ru. Участники конкурса получат ценные призы от компании СИБУР.

Скейт-парк – один из 40 объектов социальной инфраструктуры, которые появились в городе благодаря программе "Тобольск-2020".

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# скейт-парк , Тобольск

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