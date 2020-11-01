Мошенники выманили у тоболячки почти двести тысяч рублей
| Фото: duma.gov.ru
Мошенников, похитивших с банковских счетов жительницы Тобольского района 180 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает МО МВД России "Тобольский".
Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что на клиентку мошенники пытаются оформить кредит. Злоумышленник убедил тоболячку установить приложение по удаленному доступу и выполнить ряд действий. В итоге, получив доступ к банковским счетам селянки, мошенник похитил все имеющиеся деньги с кредитных и дебетовой карт.
Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело.