Букеты из конфет научат собирать тюменцев ко Дню матери

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Букет для мамы" проведет Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева 26 ноября, сообщают организаторы.

"Для изготовления конфетного цветка понадобится конфеты, желательно круглые, гофрированная или жесткая креп-бумага, палочки для шашлыка или проволока, держащая форму, клей ПВА, двухсторонний скотч, нитки, ножницы. И не забудьте накрыть стол клеенкой или рабочей скатертью", — рассказали организаторы мастер-класса.

Занятие разместят в аккаунтах библиотеки в социальных сетях в Instagram и во ВКонакте. Возрастное ограничение: 6+.