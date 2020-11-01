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Букеты из конфет научат собирать тюменцев ко Дню матери

Общество, 09:18 25 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Букет для мамы" проведет Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева 26 ноября, сообщают организаторы.

"Для изготовления конфетного цветка понадобится конфеты, желательно круглые, гофрированная или жесткая креп-бумага, палочки для шашлыка или проволока, держащая форму, клей ПВА, двухсторонний скотч, нитки, ножницы. И не забудьте накрыть стол клеенкой или рабочей скатертью", — рассказали организаторы мастер-класса.

Занятие разместят в аккаунтах библиотеки в социальных сетях в Instagram и во ВКонакте. Возрастное ограничение: 6+.

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# мастер-класс , Тюменская областная научная библиотека

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