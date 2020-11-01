Черного лесоруба задержали в Нижнетавдинском районе

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Черного лесоруба задержали полицейские вблизи с. Иска Нижнетавдинского района. Причиненный им ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

51-летнего жителя района застали на месте преступления в момент погрузки спиленных деревьев. Правоохранителям мужчина пояснил, что является руководителем организации по изготовлению пиломатериалов. Нанятые им работники валили лес и отвозили на пилораму в с. Новотроицкое.

По словам рабочих, наниматель сообщил им, что участок у него в аренде и обрабатывается законно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.