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Черного лесоруба задержали в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 09:49 24 ноября 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Черного лесоруба задержали полицейские вблизи с. Иска Нижнетавдинского района. Причиненный им ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

51-летнего жителя района застали на месте преступления в момент погрузки спиленных деревьев. Правоохранителям мужчина пояснил, что является руководителем организации по изготовлению пиломатериалов. Нанятые им работники валили лес и отвозили на пилораму в с. Новотроицкое.

По словам рабочих, наниматель сообщил им, что участок у него в аренде и обрабатывается законно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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# незаконная рубка , Нижнетавдинский район , уголовное дело

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