Форум "Семья&RocketForum" пройдет в онлайн

| Фото: из группы регионального центра "Семья" во Вконтакте | Фото: из группы регионального центра "Семья" во Вконтакте

Форум "Семья&RocketForum" пройдут в Тюмени в онлайн 29 ноября. Начало в 10 часов, сообщают организаторы.

В 2020 году ставший уже традиционным областной форум "Семья" и подростковый мотивационный "RocketForum" развернутся в новом формате. В течение дня на одной площадке со спикерами обсудят вопросы социальной поддержки семей с детьми и психологического климата в семье.

Подростков ждут истории из жизни от известных людей. Спикеры расскажут, какие качества и навыки помогли им, и что необходимо делать уже сейчас, чтобы стать успешным человеком, востребованным на рынке профессий, найти свое место в жизни.

Заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина расскажет жителям областной столицы о новшествах в предоставлении мер социальной поддержки семей с детьми.

Управляющая Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко выступит с темой "Меры поддержки населения фонда социального страхования".

От директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич слушатели узнают о профессиональном обучении и дополнительном образовании для женщин, занятых воспитанием детей дошкольного возраста.

Начальник отдела социальных выплат Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Анна Пермитина поднимет тему "Материнский (семейный) капитал в 2020 году". С остальными спикерами можно ознакомиться по ссылке.

Предварительная регистрация обязательна.

Инна Пахомова