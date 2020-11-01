Лог реки Тюменки предлагают превратить в уникальное рекреационное ядро

| Фото: https://www.tyuiu.ru/ | Фото: https://www.tyuiu.ru/

Уникальное рекреационное ядро в центре Тюмени предлагает создать команда архитекторов, которая закончила работу над концептуальным предложением по благоустройству территории лога реки Тюменки, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Пристальное внимание авторы проекта уделили развитию центральной части города Тюмени — созданию единого рекреационного каркаса, включающего набережную реки Туры, улицу Ленина и территорию лога.

В настоящее время, несмотря на ландшафтный, рекреационный и экологический потенциал лога, территория не только не благоустроена и используется нерационально, но и является естественным барьером, который препятствует развитию города и усложняет связь между структурными элементами городского центра.

Как отметил ведущий архитектор команды проекта Денис Бугаев, в целом лог реки Тюменки, находясь в центре города, не интегрирован в его структуру. Нет транспортной и пешеходной инфраструктуры. Среда, сложившаяся по периметру оврага, хаотична, часть оврагов занята гаражными кооперативами, заброшенными зданиями, самостроем и несанкционированными свалками. Естественный рельеф территории не благоустроен, водный потенциал реки Тюменки не используется, зеленые насаждения находятся в запущенном состояние.

Работа над данным концептуальным проектом, включая период проведения натурных исследований, заняла около года. Архитекторы направили свои усилия по проектированию концепции лога в сторону максимального комфорта для горожан, рациональности.

Благоустройство территории лога реки Тюменки - один из этапов реализации стратегического проекта "Архитектурный образ региона" в рамках программы развития опорного университета.