В МЧС разработали мобильного помощника

| Фото: МЧС России по Тюменской области. | Фото: МЧС России по Тюменской области.

Новое мобильное приложение по безопасности поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сервис разработан как личный помощник, в приложении доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.

Тестовая версия приложения включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. В настоящее время разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".

Так, в разделе "Что делать?" пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел "МЧС рекомендует" - это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и их предупреждении.

В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях. Кроме того, добавится функционал по регистрации туристических групп.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.