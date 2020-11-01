Письма неизвестным героям войны напишут туртасские школьники

| Фото: Музей Победы ВКонтакте | Фото: Музей Победы ВКонтакте

Письма-треугольники, как в годы Великой Отечественной войны, напишут пропавшим без вести фронтовикам туртасские старшеклассники на уроках памяти и мужества. Они пройдут накануне Дня Неизвестного Солдата, который отмечается 3 декабря.

"Хочется, чтобы ребята выразили собственное отношение к дате, к трагедии, связанной с выражением "неизвестный солдат", показали, что его гибель была не напрасна, - рассказала руководитель поискового отряда "Югра", учитель истории Туртасской школы Уватского района Татьяна Кухаренко. - На уроках памяти мы узнаем о судьбах фронтовиков, которые удалось установить. Используем в том числе информацию своего отряда, ребята поделятся данными о своих родных. Зачитаем трепетные фронтовые письма - треугольнички и предложим ребятам самим написать послание в прошлое: что они хотели бы рассказать потерянному в истории человеку".

По словам педагога, акцию ко Дню Неизвестного Солдата в местной школе проводят второй год. В 2019-м многие выпускники оставили трогательные послания героям, отстоявшим страну, со словами благодарности и рассказом о современном мире.

Школьники стилизуют письма под послания военных лет: они будут иметь форму треугольника, на каждом нарисуют "штемпель" полевой почтовой службы и укажут дату и имя бойца - адресата. Для писем в школьном музее планируют установить емкость, которую наполнят будущие поколения учеников.

Участвовать в подготовке и проведении уроков памяти будут представители поискового отряда "Югра". Он действует 33 года, в составе 25 школьников, которые занимаются поисковой и патриотической работой. Поисковое движение поддерживают также взрослые участники - выпускники школы, ранее состоявшие в отряде.

В ближайшее время в школе Туртаса запланировано еще несколько мероприятий, связанных с памятными датами военной истории страны. 5 декабря отмечается День начала контрнаступления советских войск под Москвой, 9 декабря - День героев отечества. Форма проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Татьяна Ковалева