Тюменские депутаты рассмотрят возможность проведения заседаний в режиме онлайн

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Проект, предусматривающий проведение заседания Тюменской гордумы с использованием видео-конференц-связи в условиях ограничительных мер рассмотрели члены на постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Выбор очной или онлайн работы каждый депутат делает самостоятельно, при этом все народные избранники будут являться полноправными участниками заседания. Введение нового формата работы позволяет признать избыточной норму проведения заочного голосования путем опроса мнений депутатов.

Кроме того, это позволит существенно уменьшить документооборот на бумажных носителях. Как заметил заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов, для использования режима видео-конференц-связи требовалось отработать технические вопросы.

Председатель постоянной комиссии Степан Киричук проинформировал коллег о том, что на проект решения получен положительный отзыв главы города. Депутаты поддержали внесение поправок в регламент и положение о комиссиях, которые предусматривают использование в работе онлайн связи.

"Документ подготовлен качественно, прописаны все детали. В режиме онлайн каждый депутат имеет право задать вопросы, высказаться и проголосовать. Все причастные к обсуждению могут выразить свое мнение, поэтому мы рекомендовали депутатам на очередном заседании городской думы поддержать этот документ", – прокомментировал Степан Киричук.

Отметим, что решение о проведении заседания постоянных комиссий очно или с использованием режима онлайн принимается самими комиссиями.

Николай Ступников