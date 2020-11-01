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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для тюменцев 65+ на самоизоляции работает единый call-центр

Общество, 17:43 24 ноября 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Пожилые тюменцы, нуждающиеся в доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, а также в психологической помощи или консультация по мерам соцподдержки, могут обратиться в единый call-центр, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Сегодня в команде волонтеров Тюменской области более 2 тыс. человек, готовых прийти на помощь. Пожилые люди могут позвонить по номеру 8-800-201-41-41 с 8 до 20 часов, а также по телефонам диспетчерских служб в муниципальных образованиях региона (звонки принимают в рабочее время организаций).

Сегодня людям из группы риска, которым необходим медицинский рецепт, не следует самостоятельно посещать поликлинику. Уточнить информацию о выписке рецепта и сроках доставки лекарственных препаратов на дом можно по телефону поликлиники по месту жительства.

Диспетчерские службы, созданные при организациях социального обслуживания Тюменской области.

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# пожилые люди

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