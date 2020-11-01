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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор объявил о вводе в оборот экспресс-тестов на COVID-19

Общество, 16:35 24 ноября 2020

www.tobmed.ru

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Экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15-20 минут, вводят в оборот в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как отмечает Интерфакс, Попова сообщила об этом на координационном совете уполномоченных по правам человека в России.

"Этих тестов много, их появление сделает тестирование более доступным и быстрым", - сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, президент Владимир Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой на совещании с членами правительства, назвал слишком долгим срок в 48 часов, отведенный для получения результата теста на коронавирусную инфекцию.

Обычное тестирование занимает от 1 до 5-7 суток, иногда больше, поэтому многие российские компании закупили тесты крупнейшей биодиагностической компании SD Biosensor из Южной Кореи, которые выдают результат за 5 минут. При этом эти экспресс-тесты COVID-19 отличаются высокой точностью - до 96%. На российский рынок южнокорейские тесты вывела компания "Уайт Продакт" - официальный поставщик.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , тесты

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