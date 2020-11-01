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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменских детсадах и школах нет очагов COVID-19

Общество, 13:52 24 ноября 2020

ИА "Тюменская линия"

В детских образовательных учреждениях Тюменской области нет случаев групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В четырех общеобразовательных школах приостановлена деятельность пяти классов, общее количество учеников в которых составило 0,07% от всех обучающихся. В двух детских садах приостановлена деятельность семи групп.

С 16 по 22 ноября в регионе нет общеобразовательных организаций, в которых полностью приостановлена деятельность.

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# детсады , коронавирус , школы

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