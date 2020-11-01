Семь очагов COVID-19 действуют в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь очагов групповой заболеваемости коронавирусом действуют в Тюменской области. Они находятся на контроле управления регионального Роспотребнадзора. 173 человека пострадали, 697 контактировали с зараженными, сообщает ведомство.

Два новых очага выявили на прошлой неделе: в Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов и пансионате для ветеранов войны и труда.

Пять действующих очагов специалисты ведомства продолжают контролировать. Это Ялуторовский психоневрологический интернат, общество "Промстрой", Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, областная клиническая психиатрическая больница и компания "Фармсинтез-Тюмень".

В детских образовательных учреждениях региона случаев групповой заболеваемости COVID-19 нет.