Тюменские работодатели приспосабливаются к работе в условиях пандемии

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Тюменские работодатели в объявлениях о поиске работников все чаще подчеркивают, что их компания работает в обычном режиме, несмотря на пандемию, а также сообщают, что соблюдают все необходимые меры безопасности.

По данным российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, за последние три месяца в России было опубликовано 7,9 тыс. вакансий с упоминанием новой коронавирусной инфекции. Из них 66 – в Тюменской области. В предыдущие три месяца, с середины марта по середину июня, количество таких вакансий в стране составляло 4,6 тыс. (в Тюменской области – 24).

Чаще всего вакансии, в которых есть слова "ковид", "коронавирус" и "covid", встречаются в профессиональных сферах "Медицина, фармацевтика" (как правило, речь идет о вакансиях для медперсонала, который работает с носителями вируса), "Строительство, недвижимость", "IТ, телеком", "Транспорт", "Продажи" и "Рабочий персонал" (здесь работодатели подчеркивают, что их компания работает в обычном режиме несмотря на пандемию, а также что соблюдаются все необходимые меры безопасности). Есть и такие вакансии, где в число основных обязанностей входит обеспечение профилактики/борьба с COVID-19.

В то же время слово карантин, наоборот, стало встречаться в предложениях о работе в два раза реже: по всей России количество упоминаний сократилось с 12,8 тыс. весной до 5,9 тыс. осенью. Однако Тюменская область общий тренд не поддержала: здесь "карантин" в вакансиях сейчас попадается заметно чаще, чем весной (52 в августе-ноябре против 33 в марте – июне).

Упоминания карантина чаще всего встречаются в текстах вакансий для рабочего персонала, для представителей сферы транспорта и логистики, специалистов по продажам, IТ-специалистов и производственников. Обычно речь идет о том, что компания стабильно работает и не закрывалась даже в период карантина, также многие работодатели сообщают, что на случай карантина готовы организовать удаленную занятость.