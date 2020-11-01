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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами меры по противодействию COVID-19

Политика, 16:04 23 ноября 2020

uralfo.gov.ru

Меры по противодействию и профилактике коронавирусной инфекции обсудил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами в режиме видео-конференц-связи 23 ноября, сообщает пресс-служба полпреда.

Якушев подчеркнул необходимость постоянного контроля за работой системы здравоохранения, получение объективной информации с мест.

Участники совещания обсудили работу специализированного транспорта по доставке заболевших в стационары, обеспеченность лекарственными препаратами, вопросы амбулаторного лечения.

Владимир Якушев обратил внимание на сложность работы в условиях пандемии малого бизнеса, рекомендовав при проведении необходимых контрольно-надзорных мероприятий применять рискориентированный подход. "К малому бизнесу нужно отнестись максимально бережно, чтобы пройти этот сложный период с минимальными потерями", - сказал он.

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# Владимир Якушев , полномочный представитель президента в УФО

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