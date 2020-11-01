172 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

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У 172 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 24 тыс. 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

21,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 тыс. 226 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 838 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 179, в Московской области - 970.

В Свердловской области 384 новых пациента, в Челябинской области - 223, в Ханты-Мансийском АО - 197, в Ямало-Ненецком АО - 196, Курганская область - 104.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 138 тыс. 828 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 37 тыс. 31 летальный исход, выздоровел 1 млн 634 тыс. 671 человек.