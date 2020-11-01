В Тюменской области скончалась 52-летняя женщина с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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52-летняя женщина умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной интерстициальной вирусной пневмонии. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 126 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 172 новых случая заболевания, в том числе у троих детей. Всего с начала пандемии - 17 тыс. 268.

Выздоровели после ковида 278 человек, за весь период - 12 тыс. 129. К ИВЛ подключили 27 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 839 жителей области. На перевахтовке - 1 тыс. 834 человека.