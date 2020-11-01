Эффективность вакцины "Спутник V" поднялась до 95%

| Фото: sputnikvaccine.com/rus | Фото: sputnikvaccine.com/rus

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" показал эффективность более чем 95 % на 42-й день после первой инъекции, сообщает РИА Новости.

"Важно, что второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе, то есть мы можем говорить об эффективности препарата в 91-92 процента", — сказал директор разработавшего препарат Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что третий промежуточный анализ данных планируют провести после подтверждения 78 случаев заболевания COVID-19 среди добровольцев. "И у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании фазы III клинических исследований", — отметил ученый.

Для граждан России вакцинация "Спутником V" будет бесплатной, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. На международных рынках две дозы обойдутся менее чем в 20 долларов.