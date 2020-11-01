Минздрав: летальность от СOVID-19 составляет 1,7 процента

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1,7% составляет летальность от коронавируса в России, сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев на координационном совете уполномоченных по правам человека, передает РИА "Новости".

В ведомстве прогнозируют избыточную смертность, связанную не с COVID-19, а со страхом граждан обращаться к врачам на фоне пандемии. С марта посещаемость отделений неотложной помощи снизилась вдвое. На 30-50% уменьшилось и число визитов к медикам пациентов с хроническими заболеваниями, рассказал Гриднев.

За последние сутки в стране выявили 24 тыс. 326 случаев COVID-19, умер 491 пациент. Всего число инфицированных достигло 2 млн 138 тыс. 828, жертвами заболевания стали больше 37 тыс. человек.