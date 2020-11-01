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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 170 человек заболели коронавирусом в Тюменской области

Общество, 12:58 25 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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У 170 человек подтвердился COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 23 тыс. 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 21,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 тыс. 748 человек.

В Москве 4 тыс. 685 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 421, в Московской области - 1 тыс. 5.

В Свердловской области 388 заболевших, в Челябинской области - 228, в Ханты-Мансийском автономном округе - 202, на Ямале - 197, в Курганской области - 102.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 162 тыс. 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 тыс. 538 летальных исходов, выздоровело 1 млн 660 тыс. 419 человек.

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# коронавирус

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