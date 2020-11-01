  • 25 ноября 202025.11.2020среда
  • USD75,8146
    EUR89,8934
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области скончались трое пациентов с COVID-19

Общество, 13:25 25 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Проверить сердце после COVID-19 рекомендуют тюменцам

Трое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

52-летний мужчина умер от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза. У 65-летнего мужчины вирусную пневмонию усугубило хроническое заболевание. Смерти 67-летнего мужчина поспособствовали пневмония, хронические заболевания и отягощенный анамнез.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 129 пациентов с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано 170 новых случаев заболевания, в том числе у 13 детей. Всего с начала пандемии - 17 тыс. 438.

308 человек выздоровели, за весь период - 12 тыс. 437. К ИВЛ подключены 23 пациента. 1 тыс. 839 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 803 - на перевахтовке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 25.11.2020Проверить сердце после COVID-19 рекомендуют тюменцам
14:03 25.11.2020Названы победители конкурса "Содружество" в Ялуторовске
14:00 25.11.2020Началась реставрация дома Ивана Замятина в Тюмени
13:53 25.11.2020В Тюменской области усилили контроль за работой магазинов и кафе