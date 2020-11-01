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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Проверить сердце после COVID-19 рекомендуют тюменцам

Общество, 14:14 25 ноября 2020

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Миокардит, перикардит, нарушения ритма сердца могут стать последствиями перенесенного COVID-19. Об этом рассказала сотрудник Тюменского кардиоцентра, кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Антипина.

Она напомнила, что новая коронавирусная инфекция недостаточно изучена и слишком мало времени прошло с ее возникновения, чтобы оценивать отдаленные последствия заболевания. Помимо вышеназванных патологий, которые возникают как осложнения, наблюдается и утяжеление хронических болезней, например, декомпенсация артериальной гипертонии.

Если вирус протекает в легкой или средней форме, пациентов, как правило, не госпитализируют, а значит, им не делают кардиограмму и эхокардиографию. В стационарах обычно эти обследования делают, а также берут анализы, чтобы отслеживать динамику.

"Если вам не удалось дообследоваться во время заболевания и после COVID-19 вы чувствуете слабость, ухудшение течения артериальной гипертонии, нарушение сердечного ритма - обратитесь к кардиологу, чтобы сделать УЗИ сердца и кардиограмму, проконтролировать анализ крови. Врач определит, требуется лечение или нет", - призвала Наталья Антипина.

Она сообщила, что в Тюменском кардиоцентре запущена программа реабилитации пациентов после коронавируса, куда входят и кардиограмма, и эхокардиография, и сосудистая терапия, и осмотр физиотерапевта, физиолечение, обширный спектр анализов. За подробной информацией по реабилитации можно обращаться в кол-центр больницы.

Дарья Казакова

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# коронавирус , сердечно-сосудистые заболевания , тюменский кардиоцентр

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