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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Почтовая марка в честь подвига медиков в борьбе с COVID-19 появилась в России

Общество, 14:47 25 ноября 2020

rusmarka.ru | Фото: rusmarka.ru

Врач, реанимобиль и перечеркнутый вирус COVID-19, борьба с которым стала уже символом 2020 года, украсили почтовую марку, посвященную национальному проекту "Здравоохранение".

Она вышла в почтовое обращение 30 октября в рамках серии "Национальные проекты России". Номинал марки составляет 54 руб., тираж – 376 тыс. экземпляров.

Как сообщают в Минздраве РФ, выпуск марки, посвященной труду медиков, именно в этом году позволяет в очередной раз отдать дань уважения всем тем, кто стоит на страже здоровья граждан.

Напомним, что ключевыми целями нацпроекта являются снижение смертности населения, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

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# коронавирус , национальный проект Здравоохранение , почтовая марка

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