Более 400 литров плазмы сдали тюменцы, переболевшие COVID-19, рассказал Моор

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Каждый день на областной станции переливания крови получают от доноров, выздоровевших от COVID-19, не меньше 35 доз плазмы крови. В общей сложности тюменцы сдали около 450 литров, или 1 тыс. 825 доз плазмы.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Одноклассники.

Он рассказал подробнее об одном из доноров. "Медсестра стоматологической поликлиники № 14 Екатерина Волосникова - одна из 938 тюменцев, переболевших COVID-19 и сдавших плазму крови для лечения тех, кто страдает от этого заболевания сейчас. Екатерина уже дважды становилась донором плазмы. Она и раньше сдавала кровь. Поэтому, узнав о том, что может внести вклад в борьбу с пандемией, не сомневалась ни минуты", - написал губернатор.

Александр Моор отметил, что искренне благодарен всем людям, в сердцах которых живет принцип - своих не бросаем.

"Если у вас есть желание помочь, вы можете обратиться в Областную станцию переливания крови на Энергетиков, 35. В этом учреждении работают грамотные специалисты, которые помогут вам сделать это доброе дело. Твердо уверен, что общими силами мы обязательно справимся с пандемией. Самое главное для этого - беречь себя и своих родных, соблюдать меры профилактики и безопасного поведения. Помните об этом, дорогие земляки, и будьте здоровы!" - говорится в сообщении главы региона.