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Органы загс Тюменской области работают по предварительной записи

Общество, 12:36 25 ноября 2020

Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

По предварительной записи работают органы загс Тюменской области в период режима повышенной готовности, напоминают тюменцам.

Подать заявление (записаться на прием) в электронном виде можно через единый портал государственных и муниципальных услуг. Можно это сделать и по телефону.

Брак регистрируется в любом загсе России. Если у заявителей есть учетная запись, то подать заявление о заключении брака можно через единый портал государственных услуг.

В Тюмени зарегистрировать брак можно в комитете ЗАГС по ул.Малыгина, 85, в отделе Тюменского муниципального района по ул. Кирова, 16.

Заявители могут получить повторные документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, независимо от органа загс РФ, где изначально был выдан документ. Повторный документ о государственной регистрации актов гражданского состояния можно получить, не обращаясь в загс, в любом филиале МФЦ независимо от места жительства заявителя.

Регистрация заключения брака проводится в присутствии не более десяти человек (включая жениха и невесту). Регистрация смерти проходит без предварительной записи.

При посещении органов загс необходимо соблюдаться социальную дистанцию и пользоваться санитарно-гигиенические маски.

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# ЗАГС , запись , регистрация

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