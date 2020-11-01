  • 25 ноября 202025.11.2020среда
  • USD75,8146
    EUR89,8934
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию о сторителлинге

Общество, 15:20 25 ноября 2020

Точка кипения во ВКонтакте | Фото: Точка кипения во ВКонтакте

Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию журналиста и писателя Елены Кулешовой "Сторителлинг: как рассказать о проекте так, чтобы дух захватывало?". Лекция пройдет 26 ноября в 13 часов по тюменскому времени, сообщает "Точка кипения".

Лектор расскажет, как получить одобрение и поддержку инвесторов, совета директоров и даже публичных критиков; просто и наглядно объяснить то, что вы, собственно, хотите объяснить; затронуть струны души каждого слушателя, вызвать у них слёзы или смех, аплодисменты или возмущенный свист.

Регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# онлайн-трансляции , Точка кипения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 25.11.2020Спасатели региона предупреждают рыбаков о хрупкости первого льда
15:42 25.11.2020В Тобольске определены площадки для конкурса снежных фигур
15:20 25.11.2020Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию о сторителлинге
14:47 25.11.2020Почтовая марка в честь подвига медиков в борьбе с COVID-19 появилась в России