Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию о сторителлинге

| Фото: Точка кипения во ВКонтакте | Фото: Точка кипения во ВКонтакте

Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию журналиста и писателя Елены Кулешовой "Сторителлинг: как рассказать о проекте так, чтобы дух захватывало?". Лекция пройдет 26 ноября в 13 часов по тюменскому времени, сообщает "Точка кипения".

Лектор расскажет, как получить одобрение и поддержку инвесторов, совета директоров и даже публичных критиков; просто и наглядно объяснить то, что вы, собственно, хотите объяснить; затронуть струны души каждого слушателя, вызвать у них слёзы или смех, аплодисменты или возмущенный свист.

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