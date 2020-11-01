  • 26 ноября 202026.11.2020четверг
  • USD75,4727
    EUR89,8880
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев познакомят с технологией заливки катков и кортов

Общество, 10:45 26 ноября 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменцев приглашают на мастер-класс по заливке ледовых площадок и подготовке хоккейных кортов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Специалисты детско-юношеской спортивной школы "Водник" расскажут об особенностях заливки открытых ледовых спортивных объектов, продемонстрируют технику создания ровного ледового покрытия.

Практическое занятие состоится 27 ноября на базе школы №65 корпус 2 (ул. Б. Житкова, 1). Начало в 12 часов 30 минут.

Отметим, зимой в Тюмени планируется подготовить более 100 кортов и ледовых площадок. После введения их в эксплуатацию, горожане смогут познакомиться с расположением и расписанием работы на портале "Тюмень – наш дом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ледовые корты , мастер-класс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:56 26.11.2020Эпидемиолог: COVID-19 после прививки может протекать легче и без осложнений
10:45 26.11.2020Тюменцев познакомят с технологией заливки катков и кортов
10:34 26.11.2020В Тюменской области набирают добровольцев для исследования вакцины от COVID-19
10:23 26.11.2020Письма неизвестным героям войны напишут туртасские школьники