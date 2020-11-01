Тюменцев познакомят с технологией заливки катков и кортов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменцев приглашают на мастер-класс по заливке ледовых площадок и подготовке хоккейных кортов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Специалисты детско-юношеской спортивной школы "Водник" расскажут об особенностях заливки открытых ледовых спортивных объектов, продемонстрируют технику создания ровного ледового покрытия.

Практическое занятие состоится 27 ноября на базе школы №65 корпус 2 (ул. Б. Житкова, 1). Начало в 12 часов 30 минут.

Отметим, зимой в Тюмени планируется подготовить более 100 кортов и ледовых площадок. После введения их в эксплуатацию, горожане смогут познакомиться с расположением и расписанием работы на портале "Тюмень – наш дом".