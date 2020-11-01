Спектакль Тюменского драмтеатра вошел в Топ-100 лучших постановок страны

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Спектакль "Иванов" Тюменского драмтеатра попал в Топ-100 лучших постановок России. Его отметило жюри самой престижной театральной премии страны "Золотая маска", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Как пояснил директор театра Сергей Осинцев, очно и в записи спектакль посмотрели театральные критики и театроведы.

"Это не первый отмеченный спектакль. Ранее в лонг-лист попадали "Крейцерова соната", "С любимыми не расставайтесь", а "Молодость" вообще была пятикратным номинантом главной театральной премии страны "Золотая маска", - рассказал Сергей Осинцев. - "Молодость" и "Иванов" связывает одно имя - Данила Чащина, который поставил эти спектакли и, мы надеемся, поставит еще несколько".