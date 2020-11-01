Жительница Уватского района перевела мошенникам около 200 тысяч рублей

mvdmedia.ru mvdmedia.ru

61-летняя жительница с. Осинник Уватского района перевела мошенникам 199 тыс. рублей. Она стала жертвой лжесотрудников банка, сообщает региональное управление МВД.

Звонивший сообщил, что по карте потерпевшей зафиксирована сомнительная финансовая операция, а именно попытка перевода денежных средств в Уфу в размере 11 тыс. рублей. Получив опровержение, собеседник предложил клиентке выполнить ряд действий для обеспечения дальнейшей безопасности банковского счета. Жительница села сообщила незнакомцу данные своей карты и смс-коды, после чего обнаружила списание денежных средств в размере 199 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции устанавливают людей, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело пло статье "Кража".

Полицейские призывают граждан сохранять бдительность при общении с незнакомцами. При поступлении подобных звонков ни в коем случае не сообщать конфиденциальные сведения банковского счета и незамедлительно прекращать разговор.