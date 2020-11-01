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В Тюменском районе полицейские задержали мужчину с наркотиками

Происшествия, 15:09 25 ноября 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств, задержали в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В д. Патрушева сотрудники ДПС для проверки документов остановили 33-летнего жителя Тюмени. В ходе досмотра мужчины, полицейские обнаружили и изъяли пакет с наркотическим веществом N-метилэфидронон, общей массой свыше 0,5 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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