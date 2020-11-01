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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Все о ВИЧ тюменцам расскажут на горячей линии Роспотребнадзора

Общество, 18:14 26 ноября 2020

"Центр СПИД Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Центр СПИД Тюмень" во ВКонтакте

Горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции проведет Роспотребнадзор в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" с 26 ноября по 4 декабря. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Специалисты управления проконсультируют жителей области по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, расскажут, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, а также об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в тюменском регионе.

Вопросы принимают по телефону 8 (3452) 20-21-07 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

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# ВИЧ , горячая линия , СПИД

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