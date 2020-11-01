Все о ВИЧ тюменцам расскажут на горячей линии Роспотребнадзора

| Фото: "Центр СПИД Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Центр СПИД Тюмень" во ВКонтакте

Горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции проведет Роспотребнадзор в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" с 26 ноября по 4 декабря. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

| Фото: 72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Специалисты управления проконсультируют жителей области по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, расскажут, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, а также об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в тюменском регионе.

Вопросы принимают по телефону 8 (3452) 20-21-07 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.