Медаль красноармейца Емельяна Буракова передадут родственникам в Сорокино

| Фото: предоставлено Светланой Власовой | Фото: предоставлено Светланой Власовой

Медаль "За боевые заслуги" передадут родственникам красноармейца Емельяна Александровича Буракова в с. Сорокино Тюменской области 2 декабря. Церемония приурочена ко Дню Неизвестного Солдата.

Во время боевых действий медаль солдата была утеряна. Лишь в 2020 году ее нашли карельские поисковики. Личность владельца награды была установлена по номеру в центральном архиве Министерства обороны РФ. Медаль передали тюменским поисковикам на закрытии Всероссийской акции "Вахта памяти – 2020".

"Нашли родственников солдата, связались с ними. Решили в преддверии памятной даты – Дня Неизвестного Солдата – организовать душевную встречу по передачи этой медали. Она сейчас у нас, в Тюмени, 2 декабря мы привезем ее в Сорокино, где проживают внук и внучка Емельяна Александровича. Есть предварительная договоренность о вручении в доме", – поделилась председатель регионального отделения поискового движения России Светлана Власова.

На встрече с потомками Емельяна Буракова будут присутствовать глава Сорокинского района, ветераны, представители поискового движения России. Поисковики расскажут об истории бойца и карельских коллегах.

Инна Пахомова