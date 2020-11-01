  • 26 ноября 202026.11.2020четверг
  • USD75,4727
    EUR89,8880
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сорокинская тушенка востребована по всей области

Экономика, 15:07 26 ноября 2020

sorokino.admtyumen.ru | Фото: sorokino.admtyumen.ru

Продукция сельскохозяйственного закупочно-сбытового потребительского кооператива "Молоко" востребована не только в Сорокинском районе, но и в северных округах области.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, ассортимент продукции, разнообразен: мясные полуфабрикаты, пельмени, вареники, котлеты, биточки, сало, тушенка и многое другое.

За 9 месяцев 2020 года кооперативом произведено 68,7 тонны мясных полуфабрикатов, мяса - 63,9 тонны. Развивается производство мясных консервов: тушеная свинина, говядина, конина. За отчетный период произведено более миллиона условных банок, что на 20% выше соответствующего периода прошлого года.

Ежегодно на протяжении нескольких лет кооператив входит в тройку призеров областного конкурса и отмечаются дипломами победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мясная продукция , Сорокинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:40 26.11.2020Инна Лосева назвала проект регионального бюджета бюджетом развития
15:16 26.11.2020Алексей Салмин о проекте областного бюджета: с таким бюджетом можно жить
15:07 26.11.2020Сорокинская тушенка востребована по всей области
14:59 26.11.2020Рациональный подход позволит сформировать оптимальный областной бюджет, считает Ульянов