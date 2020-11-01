Сорокинская тушенка востребована по всей области

| Фото: sorokino.admtyumen.ru | Фото: sorokino.admtyumen.ru

Продукция сельскохозяйственного закупочно-сбытового потребительского кооператива "Молоко" востребована не только в Сорокинском районе, но и в северных округах области.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, ассортимент продукции, разнообразен: мясные полуфабрикаты, пельмени, вареники, котлеты, биточки, сало, тушенка и многое другое.

За 9 месяцев 2020 года кооперативом произведено 68,7 тонны мясных полуфабрикатов, мяса - 63,9 тонны. Развивается производство мясных консервов: тушеная свинина, говядина, конина. За отчетный период произведено более миллиона условных банок, что на 20% выше соответствующего периода прошлого года.

Ежегодно на протяжении нескольких лет кооператив входит в тройку призеров областного конкурса и отмечаются дипломами победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области.