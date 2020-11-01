Роботы, космос и виртуальный мир ждут финалистов олимпиады УФО

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

184 участника олимпиады кружкового движения НТИ.Junior из Уральского федерального округа встретятся в финале 28 ноября, сообщает организация "Россия – страна возможностей".

Ученики пятых-седьмых классов сразятся дистанционно по пяти направлениям. Они окунутся в технологии для виртуального космоса, мира роботов, среды обитания и человека. Помогать финалистам общаться с сокомандниками и организаторами посредством онлайн-инструментов будут специально обученные тьюторы-модераторы.

Каждому участнику предстоит узнать больше о современных прорывных технологиях и применить знания на практике. Пробудить в детях интерес к инженерному творчеству поможет современное оборудование и технологии. Ребятам предстоит конструировать и проектировать, анализировать данные, программировать, заниматься 3D-печатью и работать с беспилотными летательными аппаратами.

Организаторы объявят победителей олимпиады 28 ноября в 19 часов 30 минут.

Напомним, в 2020 году олимпиада кружкового движения НТИ.Junior проводится во второй раз. Заявки на участие подали 28 тыс. 732 школьника четвертых-седьмых классов из 83 регионов России, более 1 тыс. 600 из них вышли в заключительный этап. Финалы пройдут с 22 ноября по 20 декабря для участников из всех федеральных округов и отдельно для Москвы.