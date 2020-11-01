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Разбой, угон и поджог автомобиля устроил тюменец

Происшествия, 17:52 26 ноября 2020

УМВД России по Тюменской области

Задержан ранее судимый житель Тюмени 1976 г.р., устроивший разбой, угон и поджог автомобиля, сообщает региональное управление МВД.

В полицию с заявлением обратился 29-летний тюменец, который и рассказал детали происшествия.

Установлено, что молодой человек на личном автомобиле подвозил неизвестного мужчину. По прибытии на адрес назначения пассажир вынул предмет, похожий на нож, и стал угрожать ему, требуя отдать всю имеющуюся наличность. Между ними завязалась драка. Потерпевший смог дать отпор и убежать. Злоумышленник угнал автомобиль и в безлюдном месте, на окраине города, поджог.

Следователями возбуждены дела по статьям "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Правоохранители проводят следственные действия.

"Автомобиль потерпевшего будет направлен на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества"", - добавили в полиции.

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# кража , разбой , угон

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