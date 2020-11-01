27 ноября в Тюмени пасмурно, небольшой снег
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Минус 9 - минус 10 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 27 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и небольшой снег в течение дня.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду. К вечеру направлением изменится на восточное.
Атмосферное давление повышенное 766-767 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.
Заход солнца в 16 часов 5 минут. Долгота дня 7 часов 20 минут.