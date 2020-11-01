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Семь новых автомобилей получили сотрудники МЧС Тюменской области

Общество, 10:35 27 ноября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Семь новых служебных автомобилей получили инспекторы государственного пожарного надзора Тюменской области. Церемония прошла на территории Тюменского учебного центра ФПС 26 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Ключи от кроссоверов вручили начальникам межрайонных отделов. В МЧС убеждены, что машины помогут сотрудникам из разных районов области оперативно прибывать на место пожаров, расследовать их причины, эффективно решать задачи служебной деятельности. Автомобили соответствуют современным техническим требованиям и условиям проходимости в труднодоступных местах.

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"Автомобили закуплены за счет федерального бюджета. МЧС России решает насущные вопросы. Техника предназначена для подразделений надзорной деятельности, которые осуществляют функции по расследованию преступлений, связанных с пожарами. Это и реагирование на сообщения. Это, несомненно, отразится на скорости и качестве нашей деятельности. Чем быстрее среагировали, прибыли на место – тем эффективнее провели расследование, установили причину и лиц, виновных в возникновении пожара", — отметил заместитель начальника территориального органа Сергей Зиневич.

Машины будут задействованы и в пожароопасный период: весной и летом, когда профилактика и ликвидация ландшафтных пожаров приобретает особую актуальность. Кроссоверы распределили по всем подразделениям службы — от Ишима до Тобольска.

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные

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