Эксперты подсчитали средний размер ипотеки в России

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Около 3 млн рублей составил средний размер ипотеки в России по подсчетам бюро кредитных историй "Эквифакс", сообщает РИА Новости.

В октябре россияне брали в ипотеку в среднем 2,96 млн - на 13% больше, чем в этом же месяце в 2019 году.

По словам экспертов, факторами роста на рынке стали госпрограмма поддержки и снижение процентных ставок, что приводит к притоку дополнительных потребителей на этот рынок. Рост стоимости недвижимости происходит, в основном, в крупных регионах, что приводит к росту величины средней суммы ипотечного кредита.

По данным ЦБ, банки в январе-сентябре выдали ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей - на 37,6% больше прошлогоднего показателя. В результате к началу октября долги россиян по ипотеке достигли 8,6 трлн рублей. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам сентября выросла до 7,32% с августовских 7,16%.