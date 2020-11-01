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В День домашних животных тюменцам предлагают выбрать питомца из приюта

Общество, 13:08 30 ноября 2020

tyumen-city.ru

Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября. Он призван напомнить о необходимости ответственного отношения к питомцам.

Заботу о бездомных животных в Тюмени на себя взяли многие общественные объединения и группы. В их числе – муниципальный приют, действующий с 2012 года. За это время в нем побывали более 11 тыс. 600 собак и 1 тыс. 600 кошек. Около 5 тыс. из них вернулись к прежним хозяевам или обрели новых. С начала 2020 года приют принял 1 тыс. 556 собак и 249 кошек, из них около 1 тыс. 200 переданы в новые семьи, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Участвуют тюменцы и в акциях по сбору корма и товаров для ухода за бездомными животными. Также волонтеры и горожане размещают информацию о питомцах в соцсетях и призывают других не оставаться в стороне.

Волонтеры, ухаживающие за бездомными животными, отмечают, что привязываются к ним так, что уже не представляют жизни без них. Каждого дома ждет питомец, взятый когда-то с работы. Многие устроили бездомных животных к друзьям или родственникам.

"Мальчишки" и "девчонки" – так ласково они называют своих четвероногих подопечных. Каждый питомец с историей: кто-то родился на улице и попал в приют вместе с другими котятами и щенками, кто-то потерялся, кого-то оставили хозяева. Подарить им заботу и забрать домой может каждый. Связаться со специалистами и выбрать питомца можно здесь и на ул. Кедровой, 133.

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# домашние животные , приют

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